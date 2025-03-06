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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار وانتشار المعدات بالمحاور الرئيسية

شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار
أحمد زهران

تواصل محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق لضمان عدم تأثيرها علي الحركة المرورية وذلك بعد تعرض العديد من قطاعات المحافظة لموجة هطول الأمطار اليوم الخميس.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وإنتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بكافه قطاعات المحافظة. 

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع المعدات والفرق والأجهزة إنتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشددَّ المهندس عادل النجار على الإلتزام  بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. 

مشدداً على ضرورة استمرار جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأكد المحافظ علي الإستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة اي هطول للأمطار لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

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