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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تزامنا مع هطول الأمطار.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات

سيارة الاغاثة
سيارة الاغاثة
أحمد مهدي

رفعت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الإسعاف المصرية وغرف العمليات بالمحافظات المختلفة، حالة الطوارئ بالتزامن مع التقلبات الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.

وجهزت وزارة الداخلية لتغيرات طقس الشتاء، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بنشر الخدمات الأمنية اللازمة بمختلف الطرق الصحراوية والسريعة والمحاور الرئيسية، وذلك للتدخل في حالات أعطال السيارات وإغلاق الطرق أمام حركة المركبات حال ظهور الشبورة المائية أو السيول حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور، بالدوريات الأمنية لمتابعة ومراقبة الطرق الرئيسية والصحراوية بصورة لحظية للتدخل السريع مع هطول الأمطار والشبورة المائية وحماية أرواح المواطنين.

فيما وجهت وزارة الداخلية رسالة هامة إلى قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية والرئيسية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث أهابت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتضمنت نصائح وإرشادات وزارة الداخلية للقيادة الآمنة على الطرق السريعة والصحراوية والمحاور الرئيسية في إطار الحد من الحوادث التي قد تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية وسقوط الأمطار الآتي:

- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.
- في حالة الأعطال.. تشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترًا في اتجاه السير.
- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.
- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي .
- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
- في حالة حدوث عطل فجائي للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق.
- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
- الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.
- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.
- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.
- مراعاة احتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاة بالمياه.
- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.
- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
- السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.
- عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.
- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

الداخلية وزارة الداخلية الطقس الإسعاف الأمطار

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