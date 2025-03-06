لأول مرة .. خالد الغندور يعلن خبرا سارا عن شيكابالا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن شيكابالا يعود لقائمة الزمالك أمام مودرن سبورت في مباراة كأس مصر غداً بعد غياب 8 مباريات عن الفريق الأبيض.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" شيكابالا غاب عن قائمة الزمالك في مباريات، الجونة، بيراميدز، الاسماعيلى، فاركو، بتروجت، الأهلى، زد وإنبى".

وأضاف:" شيكابالا يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك مع بيسيرو المدير الفني،بينما يستمر غياب محمود جهاد بسبب الإصابة".



واختتم :"ناصر منسي تعرض لاجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة انبي والجهاز الفني فضل راحته وعدم مشاركته في مباراة مودرن ليكون جاهزا لمواجهة الاهلي يوم الثلاثاء المقبل".