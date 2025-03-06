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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 8 .. سوسن بدر تظهر بشخصيتها الحقيقية

أشغال شقة جدًا
أشغال شقة جدًا
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، ثاني حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وحلت الفنانة سوسن بدر ضيفة علي الحلقة الثامنة من مسلسل “ أشغال شقة جدًا ” حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية، بعدما حصلت ياسمين “ أسماء جلال ” على مشهد معها في احدي المسلسلات . 

مسلسل أشغال شقة جدًا :  

بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد  بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر منصة شاهد vip مسلسل أشغال شقة أشغال شقة جدًا

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