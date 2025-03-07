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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تنتقد الرسوم الجمركية الأمريكية: لا يوجد رابح في الحرب التجارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان بتصريح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن الولايات المتحدة "مستعدة" لخوض حرب مع الصين بعد تحذير بكين من تصاعد التوترات التجارية.

وانتقدت الصين بحدة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، حيث ندد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان بهذه الخطوة ووصفها بأنها حرب "لا ينبغي خوضها ولا يمكن كسبها".

وقد ردد وزير التجارة الصيني وانج وينتاو هذا الرأي: "لن يجدي الإكراه والتهديدات نفعًا مع الصين، ولن تخيف الصين. إن تصميم الصين على الدفاع عن مصالحها الخاصة لا يتزعزع"، مضيفًا أنه "لا يوجد رابح في الحرب التجارية".

وكانت إدارة ترامب قد رفعت الرسوم الجمركية مرتين على الواردات الصينية منذ توليها السلطة في يناير. وردت بكين بفرض رسوم وقيود أخرى على السلع والشركات الأمريكية. وقال وانغ إن الصين تتوقع الاحترام المتبادل في تعاملاتها مع الدول الأخرى.

وقال: "إذا مضى الجانب الأمريكي في هذا المسار الخاطئ، سنواصل الرد بالمثل". "سنقاتل حتى النهاية."

ومع ذلك، شدد على أن الصين منفتحة على حل الخلافات حول التجارة. وقال: "يمكن للجانبين أن يجتمعا في وقت مناسب، كما يمكن لفرقنا أن تتواصل في أقرب وقت ممكن".

وقال إن إلقاء اللوم على الصين في مشكلة الفنتانيل في الولايات المتحدة - وهو السبب المعلن لترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين - لن يحل المشكلة.

وقد كان للركود في سوق الإسكان في الصين وانخفاض أسعار الأسهم والرعاية الاجتماعية الضئيلة وفقدان الوظائف منذ جائحة كوفيد-19 تأثير على الاقتصاد الصيني، وعلى النمو في هذا البلد.

واعترف تشنج شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي وكالة التخطيط الوطنية الرئيسية في الصين، بأن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تميل إلى أن تكون حوالي 4.6% إلى 4.8%، أي أقل من هدف الحكومة البالغ "حوالي 5%".

وقال تشنج إن الحكومة تعمل على صياغة "خطة عمل متخصصة" لتشجيع المزيد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. ولم يقدم تفاصيل محددة.

قال وزير المالية الصيني لان فو-آن إن الصين ستنفق المزيد على "المعيشة والاستهلاك"، ووعد بمزيد من المساعدة للحكومات المحلية المثقلة بالديون واستثمارات أكبر في التعليم والضمان الاجتماعي والصحة العامة.

وقال لان: "سنتأكد من إنفاق كل عملة نقدية بشكل جيد"، مضيفًا أن "الحكومة المركزية تركت مجالًا واسعًا لتنفيذ السياسة".

وتحدث الوزير على هامش الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الصيني، مكررا أيضًا دعوات بكين لإجراء محادثات. وأشار إلى أن دور الصين كشريك تجاري رئيسي لـ 140 دولة يعني أن لديها الكثير من الخيارات. وحدد وانج ومسؤولون آخرون استراتيجيات بكين لبناء اقتصادها وأسواقها المالية، لكنهم لم يعلنوا عن أي مبادرات جديدة رئيسية.

أمريكا واشنطن ترامب الصين بكين

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