أخبار التكنولوجيا | جوجل تقدم ميزات تسوق غامرة بالذكاء الاصطناعي.. هونر تطلق أنحف هاتف قابل للطي مع كاميرا 200 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

أوبو تطلق إيربودز كلها مميزات.. مواصفات Oppo Enco Buds 3 Pro



تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق أحدث إصداراتها من السماعات اللاسلكية، حيث من المتوقع أن تظهر سماعة Oppo Enco Buds 3 Pro قريبا في الأسواق، بعد أن تلقت هذه السماعات مؤخرا موافقة من سلطة Bluetooth SIG، مما يشير إلى إطلاقها الوشيك.





اختر ما يناسبك.. جوجل تقدم ميزات تسوق غامرة بالذكاء الاصطناعي



تعمل شركة جوجل، علي تطوير مزايا التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت تحديثا جديدا يوفر للمستخدمين ميزات تسوق غامرة تم تصميمها خصيصا لتعزيز كيفية تسوق الملابس عبر الإنترنت.





أبل تطلق أحدث حواسيب MacBook Air مع شريحة M4.. السعر



أعلنت شركة آبل Apple، عن أحدث إصداراتها من حواسيب MacBook Air، والذي يأتي مع شريحة M4 المتطورة، ولون جديد وكاميرا أمامية تمت ترقيتها.





أبل تتحدى الحكومة البريطانية وترفض وصولها لبيانات المستخدمين



في خطوة تصعيدية، رفضت شركة آبل الامتثال لأمر الحكومة البريطانية، بإنشاء "باب خلفي" في أنظمة التخزين السحابية iCloud، للسماح لها بالوصول إلى بيانات المستخدمين.



هونر تطلق أنحف هاتف قابل للطي مع كاميرا 200 ميجابكسل.. تفاصيل



تستعد شركة هونر الصينية، لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Magic V4 في شهر يونيو المقبل، والذي من المتوقع أن يأتي مزودا بمعالج Snapdragon 8 Gen Elite من كوالكوم، وهو النسخة الكاملة على عكس الموجود في هواتف أخرى مثل Oppo Find N5.