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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي: العديد من اللاعبين تشاجروا معي.. وأود أن أكون "ذبابة" لهذا السبب

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
محمد السعيد

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه تشاجر مع العديد من لاعبي كرة القدم خلال مسيرته التدريبية.

واعترف أنشيلوتي، الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2026، في برنامج "بوريتي كاست": "في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأننا لا نحظى بالتقدير الكافي، أود أن أكون ذبابة لسماع ما يقوله اللاعب عندما لا يلعب ويعود إلى منزله، لقد تشاجر معي العديد من اللاعبين" .

مستقبل أنشيلوتي مع الريال

 

ولم يتردد كارلو أنشيلوتي في الرد على سؤال حول مستقبله مع ريال مدريد، قائلًا “لن أقرر متى ستنتهي مغامرتي مع ريال مدريد، هذا واضح بالنسبة لي، الرئيس هو من سيقرر، عاجلا أم آجلا سيحدث ذلك”.

 سبب مضغ العلكة 


وحول سبب مضغه للعلكة على مقاعد البدلاء خلال المباريات، قال: "إنها مجرد طريقة للتخلص من بعض التوتر، ينتقدني بعض الناس بسبب ذلك، ولكن بالنسبة لي فهي طريقة.. لأنه عندما تبدأ المباراة، يكون معدل ضربات قلبي 120، والآن على سبيل المثال 63، ربما تساعدني العلكة".

العنصرية ضد فينيسيوس

 

ولم يغفل أنشيلوتي عن الهجمات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس في بعض الملاعب الإسبانية: "فينيسيوس يتعرض لهجمات عنصرية كثيرة، لكنه ليس الوحيد. حدث هذا أيضًا مع نيكو ويليامز، يجب أن نخطو خطوات عديدة للأمام، حقيقة كونهم لاعبين جيدين يمكن أن تكون ذريعة لمهاجمتهم أكثر، لكن يجب ألا يحدث هذا".

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