وقعت في الملوخية .. رامز جلال يسخر من بسمة بوسيل

وقعت المطربة بسمة بوسيل ضحية حلقة الليلة من رامز إيلون مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز إيلون مصر".

واستقبل الفنان رامز جلال المطربة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني بوصلة من السخرية من قائلا:" غاوية شهرة ومجنونة".

وسخر رامز من ملابس وحذاء بسمة بوسيل قائلا:" وقعت في الملوخية"

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وهم حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.