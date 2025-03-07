قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الغد .. أمطار تضرب السواحل واستقرار في باقي المحافظات
أحمد الفيشاوي: الإخوان كانوا يحرمون رقص الباليه ويجيبوا رقاصات في بيوتهم
الحد من التهريب وإغراق الأسواق المصرية.. مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعلق تزويد أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية
حسين فهمي: الشهرة لها ثمن ولم أكن سعيدا في زيجاتى الخمسة
تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات
المواد الغذائية: صادرات مصر من الألبان تتخطى 100 مليون دولار
الإمام الأكبر يحتفي بذكرى تأسيس الأزهر.. ويوجه نداء للمسلمين
رنا رئيس: مؤمنة بالحسد .. وخطوبتي السابقة أكدت وجوده
بيدرسون: أشعر بقلق بالغ من اشتباكات الساحل السوري ومطلوب ضبط النفس
إعلام عبري: القيادة السياسية أصدرت تعليمات استعدادا للعودة إلى العدوان ضد غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: إسرائيل تهربت من المرحلة الثانية وتريد استعادة المحتجزين دون تنفيذ الاتفاق

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
عادل نصار

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا الاتفاق.


وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يومًا من الهدنة، لكن إسرائيل تهربت كالعادة من التزاماتها، رغم توقيعها على الاتفاق، وسعت إلى تمديد المرحلة الثانية للحصول على الأسرى دون الالتزام ببنود الاتفاق الأساسية، مثل الانسحاب الكامل من غزة ووقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أضاف عماد الدين حسين أن إسرائيل كانت تسعى للحصول على أسرى من دون دفع أي ثمن للمقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع المقاومة إلى رفض هذا الطرح.

وأشار إلى أن المفاوضات كانت جارية بين مصر والولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير وكالة رويترز، كانت التقديرات تشير إلى نتائج إيجابية، وفي الوقت ذاته، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، في إطار سلسلة من الاتصالات المصرية مع الأطراف الفلسطينية والقطرية والأمريكية، بالإضافة إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الولايات المتحدة بحركة حماس، وهو أول لقاء مباشر معلن بين الجانبين.


وأكد أن الوقت أصبح ضيقًا بين التوصل إلى اتفاق أو استئناف العدوان، في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 

غزة عماد الدين حسين اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

ادوية - ارشيفية

مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

زي الجاهزة.. طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

بدل ما تشتريه.. طريقة عمل الزبادي البيتي لـ نجلاء الشرشابي

وصفات أكل الريجيم في رمضان

من غير حرمان.. وصفات أكل الريجيم في رمضان

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يأخذ زوجته وابنه إلى القصر

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

فطار وسحور.. وصفات أكل سهلة في رمضان

وصفات أكل سهلة في رمضان
وصفات أكل سهلة في رمضان
وصفات أكل سهلة في رمضان

نيكول سابا تتصدر التريند بعد ضربها ياسمين عبد العزيز

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

هموت بجد.. أول تعليق من بسمة بوسيل على مقلب رامز جلال

بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد