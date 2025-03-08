آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم السبت

يستعرض صدى البلد متوسط اسعار الذهب في الإمارات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 350.25 درهم

سعر الذهب عيار 22: 326.00 درهم

سعر الذهب عيار 21: 312.50 درهم

سعر الذهب عيار 18: 267.75 درهم

سعر الذهب عيار 14: 207.00 درهم

سعر الذهب عيار 12: 177.50 درهم

سعر الذهب الأونصة: 10894.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 2500.00 درهم

سعر الأونصة بالدولار: 2919.79 دولار

شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا نسبيًا حيث سجلت أسعار الذهب بمختلف عياراته تفاوتًا طفيفًا في محلات الصاغة.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 350.25 درهم، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 326.00 درهم. وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 312.50 درهم، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 267.75 درهم. أما سعر الذهب عيار 14، فقد بلغ حوالي 207.00 درهم، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 177.50 درهم.

وفيما يتعلق بالأونصة، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 10894.00 درهم، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2500.00 درهم. أما الأونصة بالدولار، فقد بلغ سعرها حوالي 2919.79 دولار.