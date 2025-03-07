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حسين فهمي: الشهرة لها ثمن ولم أكن سعيدا في زيجاتى الخمسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسين فهمي: الشهرة لها ثمن ولم أكن سعيدا في زيجاتى الخمسة

حسين فهمى
حسين فهمى
أسامة علي

حل الفنان حسين فهمي،ضيفا  مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور، وتحدث عن زوجاته والشهرة وأعماله الفنية وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات.


حسين فهمي: ابنتي منة لديها 3 تجارب غير موفقة في الزواج.. منهم 2 فنانين
تحدث الفنان حسين فهمي، عن سر غضبه من ابنته منة بسبب عريس، قائلا: "مكنتش موافق عليه، وهي صممت وقالت يا بابا بحبه، وقلت لها تحملي المسئولية".
 

الشهرة لها تمن غالي.. حسين فهمي: ما عرفتش أتفسح مع ولادي في حديقة الحيوان
قال الفنان حسين فهمي، إنّه لم يقصر في حق أبنائه، لكن مهنته أثرت عليه، ما جعله غير قادر على الوفاء بواجباته الأبوية في بعض الأحيان.
 

حسين فهمي: لم أحصل على السعادة الكاملة في زيجاتي الخمسة
اعترف الفنان حسين فهمي، بأنه لم يحصل على السعادة الكاملة في زيجاته الخمسة، قائلا: "السعادة الكاملة بالنسبة لي، هي أن أصل على الأقل إلى من 80% إلى 90% مما أسعى إليه في حياة هادئة ولطيفة، وبخاصة أنني كفنان حياتي قاسية جدا وكل تحركاتي مدروسة".
 

حسين فهمي عن طلاقها من زوجته السعودية: كانت بتغِير بسبب كلام اتنقل لها عني
كشف الفنان حسين فهمي، حقيقة اتهام طليقته السعودية له بسوء معاملتها والاعتداء عليها بالقول والهمز واللمز، وأنه أمر الخدم بتخويفها من أشياء لم تكن موجودة على أرض الواقع.


حسين فهمي: بعض زيجاتي سببها طمع الزوجة في شهرتي ومركزي الاجتماعي
قال الفنان حسين فهمي، إنّ بعض السيدات حتى وإن كن فنانات يتزوجن فنانين أشهر بسبب رغبتهن في الاستفادة من هذه الشهرة ومستواه الاجتماعي، مؤكدًا: "تعرضت لهذه التجربة".
 

حصلت على كل حقوقها.. رد صادم من حسين فهمي على لقاء سويدان
رد الفنان حسين فهمي، على طليقته الفنانة لقاء سويدان التي قالت في تصريحات تلفزيونية إنها لا تعرف سبب طلاقهما وأنا فوجئت من هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه حسين فهمي.
 

حسين فهمي: مفيش خلافات مع ميرفت أمين.. ولم أرفض التعاون معها طوال الـ39 سنة
أجاب الفنان حسين فهمي، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "لماذا لم تتعاون مع ميرفت أمين فنيا بعد انفصالكما منذ 39 سنة رغم أنكما ثنائي مثالي؟".
 


طريقنا مكنش مسدود أوي.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين
كشف الفنان حسين فهمي، سر انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين، قائلا: "اختلاف في وجهات النظر، هذا ما حدث على أرض الواقع، مثل كيف نربي ابنتنا منة".
 


حسين فهمي عن خلعه من زوجته السعودية: ناس كتير بتتخلع.. ومش متضايق
علق الفنان حسين فهمي، على خلعه من قبل زوجته السعودية، وادعائها بأنه منع سفرها، وسؤال الإعلامية بسمة وهبة "أغلب جوازاتك بتوصل للمحاكم؟!"، قائلا: "هما اللي بياخدوني للمحكمة، عاوزين يروحوا المحكمة، أعملهم إيه؟".
 

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