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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيه الرئيس السيسي الشكر للمصريين يعكس تقديره لوعي الشعب

تيسير مطر
تيسير مطر
محمد الشعراوي

عبر النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن بالغ تقديره لرسالة الشكر التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب المصري، اليوم، الجمعة، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية حرصت خلال الزيارة على توجيه الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة، الأمر الذي يعكس قوة ووحدة وصلابة الجبهة الداخلية المصرية ومدى مسؤولية الشعب المصري الأصيل وحسن تقديره للأمور.

 الاصطفاف خلف القيادة السياسية 

وقال تيسير مطر، في بيان، أصدره المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الشعب المصري ضرب ويضرب دائمًا أروع المثل في الاصطفاف خلف قيادته وقواته المسلحة وكافة مؤسسات دولته، ولاسيما في الظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما يؤكد الوعي الوطني الكبير الذي أظهره الشعب المصري في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة في فترة الأزمات والمخاطر، خلال الفترة الأخيرة، التي استدعت وحدة الصف وتلاحم الموقف.

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه 42 حزبًا سياسيًا، أننا سنظل نؤكد على الدوام أننا خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة قراراته وداعمون لكافة مواقفه، بكل ما نملك، وأن عشرات الملايين من المصريين، ينتهجون هذا النهج، ثقة في قدرة قيادته السياسية، على تجاوز التحديات واتخاذ ما هو صالح لدولته وشعبه، في ظل رؤيته الإستراتيجية بالغة التقدير للمواقف، والحنكة في اتخاذ القرار، والحكمة في القيادة.

الموقف الداعم للقيادة السياسية

ولفت رئيس حزب إرادة جيل، أن الموقف الداعم للقيادة السياسية من قبل الشعب المصري، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام شعب لا يتأثر بما يروجه مغرضون لا يريدون الخير لمصر، كما يشير إلى حجم الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري من تحديات راهنة كبيرة، وتؤكد كذلك أن هذا الشكر والثناء الذي يأتي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الوقت الاستثنائي بالنسبة للوضع الإقليمي لمصر، يعكس تقدير السيد الرئيس لوعي الشعب المصري ودعمه المستمر للقيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة.

مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحالف الأحزاب المصرية تيسير مطر حزب إرادة جيل

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