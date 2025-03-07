سلموا سلاحكم.. أول تعليق لأحمد الشرع حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري

ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة كلمة تعليقا على أحداث المعارك والاشتباكات التي دارت أمس واليوم في الساحل السوري وتسببت في مقتل العشرات.

وأكد الرئيس السوري أن بعض "فلول النظام الساقط" سعوا لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، مشددا على أن سوريا موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

ودعا الشرع فلول النظام السوري السابق للمبادرة بتسليم السلاح وأنفسهم قبل فوات الأوان.

وقال إن سوريا سارت للأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء، وسنبقى ضامنين للسلم الأهلي رغم ما تعرضنا له من غدر، مشيرا إلى أن "أهلنا في الساحل جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم".

وأضاف الرئيس السوري أنه سيحاسب من يتجاوز على المدنيين العزل، مؤكدا على أنه لا يجب إهانة الأسير أو تعريضه للضرب، وطالب قوى الأمن بألا تسمح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل، وأن قوى الجيش والأمن حافظت على حياة المدنيين.