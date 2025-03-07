الملك سلمان وولي العهد يطلقان النسخة الخامسة من "الحملة الوطنية للعمل الخيري" بتبرعات سخية

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، النسخة الخامسة من "الحملة الوطنية للعمل الخيري" عبر منصة "إحسان"، وذلك مساء الجمعة، بتبرعين بلغ مجموعهما 70 مليون ريال، استمرارًا لدعمهما المستمر للعمل الخيري وتعزيز أثره في المجتمع.

قدم خادم الحرمين الشريفين 40 مليون ريال، فيما تبرع ولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال، استمرارًا لدعمهما غير المحدود للعمل الخيري في المملكة، منذ انطلاق الحملة عام 2021، والتي تحظى بثقة عالية بفضل شفافيتها في استقبال التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها من خلال تقنيات دقيقة تضمن سهولة عمليات التبرع.

تمثل الحملة، التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، نموذجًا للرعاية التي توليها القيادة السعودية للعمل الخيري، كما تفتح المجال أمام جميع أفراد المجتمع للمشاركة في أعمال البر والتكافل الاجتماعي، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يشهد تضاعف الأجر والإحسان.

من جانبه، أشاد الدكتور ماجد القصبي، رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة "إحسان"، بالدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للمنصة منذ إنشائها بأمرٍ سامٍ عام 2021، مما شجّع الكثير من المحسنين على المساهمة في دعم الفئات المستحقة.

وأوضح القصبي أن الحملة الحالية تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، حيث تجاوز إجمالي التبرعات في النسخة الرابعة 1.8 مليار ريال، تمت عبر أكثر من 15 مليون عملية تبرع، مما يعكس ريادة المملكة في العمل الخيري والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن النسخة الثالثة من الحملة سجلت تبرعات تخطت 760 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي التبرعات في النسختين الأولى والثانية 750 مليون ريال و800 مليون ريال على التوالي، ما يعكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي المتجذرة في المجتمع السعودي.

يُذكر أن منصة "إحسان" تأسست بموجب أمر سامٍ، وكُلِّفت بإنشائها "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)"، وتخضع لإشراف لجنة مكونة من 13 جهة حكومية، لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في قطاع العمل الخيري الرقمي، مما أسهم في رفع كفاءة التبرعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وقد بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إنشائها حتى الآن أكثر من 9 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 4.8 مليون شخص في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية داخل المملكة.