وصفوها بصوت مصر .. هكذا أحتفي مسلسل إخواتي بـ شيرين عبد الوهاب

احتفي مسلسل إخواتي علي مدار حلقاته السابقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب ، حيث كانت حاضرة في العمل بشكل مكثف .

البداية كانت مع استخدام أغاني شيرين عبد الوهاب ضمن الاحداث لاكثر من مرة ، حيث استعان المخرج محمد شاكر خضير، بعدد من الأغاني الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن أحداث مسلسل إخواتي .

واختار المخرج محمد شاكر حضير أغنيتين للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن أحداث مسلسل إخواتي، والأولى هي يا بياعين الصبر، والثانية ضمن أحداث حلقة الأمس، وهي كلام "عينيه".

ثم ذكر ضمن الاحداث وعلي لسان احدي بطلات مسلسل إخواتي نيللي كريم ان شيرين عبد الوهاب هي صوت مصر .

الجدير بالذكر أن محمد شاكر خضير هو من تولي إخراج مسلسل " طريقي " والذي قامت ببطولته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه خلال شهر رمضان .

أبطال مسلسل إخواتي



مسلسل "أخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً.