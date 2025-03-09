للحفاظ على صحتك.. 3 عادات صحية يجب اتباعها على الإفطار

غالبا ما يفطر الأشخاص على كميات كبيرة من الطعام، والأطباق المختلفة والحلويات والأطعمة المقلية ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول ، وحتى مرض السكري ، وزيادة الوزن ، على عكس الغرض من الصيام، بدلا من ذلك ، يجب عليك اتباع عادات بسيطة خلال شهر رمضان لنمط حياة أكثر صحة.

رمضان هو فرصة رائعة لتطوير عادات جيدة ستبقى معك حتى بعد انتهاء الشهر الفضيل.

ما هي العادات الصحية خلال شهر رمضان؟

1- الإفطار بالتمر

التمر هو الخيار الأمثل والصحي لمعدة فارغة، فهي غنية بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكميات صغيرة من البروتين والدهون.

يمكنك أيضا تجربة الفواكه المجففة الأخرى مثل المشمش أو التين أو الزبيب أو البرقوق ، والتي توفر أيضا الألياف والعناصر الغذائية.

2- تناول الطعام بوعي

قد يكون من المغري تناول أكبر قدر ممكن للتعويض عن عدم تناول الطعام طوال اليوم ، لكن عليك أن تبطئ وتفكر في عاداتك الغذائية.

إذا كنت تفرط في تناول الطعام ، فسوف تشعر بالانتفاخ بعد الإفطار وقد تعاني من مشاكل صحية أخرى.

عندما يأتي الإفطار ، حاول تناول الطعام بعناية عن طريق تناول قضمات صغيرة ومضغ بعناية، بهذه الطريقة ، ستستمتع بوجبتك وسيحظى جهازك الهضمي بوقت أسهل في هضم الطعام الذي تتناوله.

خلال شهر رمضان ، اعتد على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة ، مثل العدس والحبوب والتمر والقمح الكامل والبيض واللبن واللحوم والخضروات والفواكه. ستبقيك هذه الأطعمة نشيطا طوال اليوم.

3- حافظ على رطوبتك

خلال شهر رمضان ، قد يكون من الصعب شرب كمية كافية من الماء ، لكن الحفاظ على رطوبة الجسم يلعب دورا مهما في البقاء بصحة جيدة خلال الشهر الفضيل.

يمكن أن يكون عدم شرب الماء خطيرا في الواقع بسبب المخاطر الصحية الشديدة التي تأتي مع الجفاف، لحسن الحظ ، من السهل مكافحة الجفاف خلال شهر رمضان من خلال تبني عادات صحية في روتين الإفطار.

احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك طوال المساء وحاول شرب كوب أو كوبين كل ساعة على الأقل، تجنب الكافيين، إذا كنت ترغب في تناول فنجان من الشاي أو القهوة ، فحاول استبداله بمشروبات الفاكهة ، وخاصة الفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والتفاح والبطيخ والتوت.

المصدر the dermolab