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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند استخدام زيت بذور الكتان؟

زيت بذور الكتان
زيت بذور الكتان
نهى هجرس

يتكون زيت بذور الكتان من بذور الكتان المطحونة والمضغوطة، وتستخدم تقليديا كملينات ولالتئام الجروح، يحتوي زيت بذور الكتان على العديد من المركبات النشطة التي يعتقد أنها توفر فوائد، بما في ذلك:

تشمل فوائد زيت بذور الكتان المزعومة تقليل الالتهاب والوقاية من أمراض القلب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

فوائد زيت بذور الكتان

تقليل الالتهاب

نظرا لأن زيت بذور الكتان يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، فمن الشائع أنه يقلل الالتهاب، ومع ذلك ، فقد أسفرت الدراسات التي أجريت على البشر عن نتائج مختلطة.

وجد أحد التحليلات التي أجريت على العديد من الدراسات البشرية أن بذور الكتان تحتوي على مركبات مفيدة لتقليل البروتين التفاعلي C ، لدى بعض المشاركين في الدراسة الذين عانوا من السمنة، يشير التحليل إلى أن زيت بذور الكتان قد يؤثر على الناس بشكل مختلف. 

تعزيز صحة القلب

توصي جمعية القلب الأمريكية بدمج الدهون المتعددة غير المشبعة ، مثل زيت بذور الكتان ، في نظامك الغذائي. يرتبط تناول كميات معتدلة من هذه الدهون الصحية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت الدراسات أن مكملات زيت بذور الكتان يمكن أن تزيد من مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الجسم ، بما في ذلك حمض إيكوسابنتانويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

تحسين صحة الأمعاء

زيت بذور الكتان له خصائص ملينة، أظهرت دراسة أجريت على 50 مريضا يخضعون لغسيل الكلى (علاج يقوم بتصفية الفضلات والمياه من الدم) أن مكملات زيت بذور الكتان اليومية تخفف من الإمساك.

وجدت دراسة أجريت على 75 شخصا مصابا بالتهاب القولون التقرحي ، وهو نوع من أمراض التهاب الأمعاء (IBD) ، أن بذور الكتان وزيت بذور الكتان ساعدا في تقليل علامات الالتهاب وشدة المرض وضغط الدم ومحيط الخصر

بذور الكتان فوائد زيت بذور الكتان زيت بذور الكتان

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