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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب لليد يخوض وديتين قويتين أمام ألمانيا استعدادا للمونديال

مجدي أبو المجد
مجدي أبو المجد
عمرو الحلواني

يخوض منتخب الشباب لكرة اليد بقيادة مدربه مجدي أبو المجد مواجهتين وديتين أمام ألمانيا بالقاهرة استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل ببولندا .

يلتقي منتخب الشباب مع ألمانيا في مباراته الأولى يوم 13 مارس الجاري ، ثم يلعب المباراة الثانية أمام الماكينات الألمانية يوم 15 مارس .

وأسفرت قرعة بطولة العالم عن وقوع منتخب الشباب بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا و البحرين والسعودية.

واعتمد اتحاد كرة اليد بقيادة خالد فتحي خطة إعداد منتخب الشباب لخوض بطولة العالم مؤكدا دعمه وثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة المدرب مجدي أبو المجد واللاعبين.

كرة اليد منتخب اليد مجدي أبو المجد

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