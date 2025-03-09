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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صحية ومفيدة .. 3 مشروبات يفضل تناولها في رمضان

مشروبات
مشروبات
نهى هجرس

تستمر أيام رمضان ومع ساعات الصيام الطويلة نحاول التركيز على الأطعمة والمشروبات التي تفيدنا ولا تضر بصحتنا.

يجب أن نتأكد دائما من أن العناصر الغذائية التي نحصل عليها بين الإفطار والسحور ستفيدنا وتمنحنا الطاقة الكافية لمساعدة أجسامنا على الصيام في اليوم التالي.

قد يعاني العديد من الصائمين من عسر الهضم أو الإمساك ومشاكل أخرى تتعلق بالمعدة والقولون، لذلك يعد اختيار الطعام الصحي والمشروبات المناسبة من أهم الأشياء التي يجب الانتباه إليها خلال شهر رمضان.

وفقا لما يوصي به الأطباء وخبراء التغذية، هناك بعض أنواع المشروبات، والتي وصفها موقع “بولد سكاي” الصحي، بأنها أفضل المشروبات التي تفيد الصائمين، ويجب التأكد من تناولها أثناء وجبة الإفطار.

مشروبات للحفاظ على صحتك في رمضان

- الماء

لا شيء يضاهي كوب من الماء على الإفطار، إنه ملك المشروبات لأنه يرطب الجسم ويوفر الطاقة ويساعد على الهضم. لذلك فلا عجب أن يكون كوب من الماء على رأس القائمة.

- عصير ليمون بالنعناع

مزيج من الليمون والماء وأوراق النعناع هو أيضا مشروب مفيد للغاية يمكن تناوله كجزء من وجبة الإفطار، إنه مشروب غني بفيتامين سي والألياف، ويمكنك أيضا إضافة ملعقة من العسل إلى الخليط، كوب من هذا العصير يكفي لمنحك الانتعاش والطاقة بعد يوم طويل من الصيام.

- ميلك شيك الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين ج و ب 6، يمكنك مزج موزة أو اثنتين، مع كوب من الحليب الخالي من الدسم، وتناول كوب من هذا العصير اللذيذ أثناء الإفطار، سيمنحك الكثير من الطاقة ويساعدك على تحمل الصيام في اليوم التالي.

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