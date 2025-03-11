الوزن والكوليسترول.. ماذا حدث لجسمك بعد صيام أول أسبوع من رمضان؟

يقبل الكثير على صيام رمضان دون معرفه فوائده وآثاره على الجسم، ولذلك يمكن أن تعرف ماذا يحدث لجسمك أثناء الصيام.

بعد تناول وجبة الطعام وهضمها، يخزن جسمك الفائض من الجلوكوز - وهو سكر يعمل كمصدر للطاقة في الجسم - في عضلاتك وكبدك.

في المراحل الأولى من صيامك، يستخدم جسمك هذا الجلوكوز المخزن للحصول على الطاقة، وعندما ينفد الجلوكوز المخزن لديك، يبدأ جسمك في تكسير الدهون لإنشاء مصدر جديد للجلوكوز.

وفي المراحل المتأخرة من الصيام المطول، يكسر جسمك البروتين في عضلاتك لإنشاء الجلوكوز

ومع ذلك، من غير المرجح أن تدخل هذه المرحلة خلال شهر رمضان لأن صيامك يُكسر كل يوم: تعمل وجبتا الإفطار والسحور على تجديد مخزون الجلوكوز والدهون لديك.

ما هي الفوائد الصحية للصيام؟



بعد بضعة أيام من الصيام، من المرجح أن يرتفع مستوى الإندورفين في جسمك - وهي مواد كيميائية تمنع الألم في الدماغ وتقلل من التوتر وتزيد من اليقظة وتعزز شعورك بالرفاهية.

كما ثبت أن الصيام يساعد في إنقاص الوزن وخفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة وتحسين الذاكرة. وفي مرضى السكري، ثبت أن الصيام يقلل من مقاومة الأنسولين.

ما هي آثار الصيام على الصحة



قد يساهم شهر رمضان المبارك بشكل كبير في زيادة الوزن لأن الصائمين يميلون إلى تحضير الكثير من الأطعمة الدهنية وكسر صيامهم بالولائم.

لا يكون الإفطار إفطارًا بدون اللقيمات والسمبوسة المقلية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروب فيمتو أساسيًا تقريبًا خلال شهر رمضان.

لسوء الحظ، كل هذه الأطعمة تعطيك الكثير من السعرات الحرارية. الحل هو تناول الطعام باعتدال، والشواء بدلاً من القلي، وتجنب المشروبات المحلاة صناعيًا، والتأكد من عدم تفويت وجبة السحور.

المصدر : hopkinz health