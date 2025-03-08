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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. غيرة يارا قاسم من زوجة مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا 

وبدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "حكيم باشا"، بحديث زوجات «حكيم- مصطفى شعبان»، على تقسيم الليالي بينهما بعد أن تزوج "حكيم- مصطفى شعبان" من الثالثة "غزل- دينا فؤاد".

وقالت "لوما- يارا قاسم" ل "غزل- دينا فؤاد"، أن الجدول كان ثلاثة أيام يقضيهم "حكيم- مصطفى شعبان" معها ويقضي ثلاثة أيام أخري مع "صفا- هاجر الشرنوبي"، وأكدت "لوما- يارا قاسم" بأنها لم تتنازل عن أي يوم من أيامها.

مسلسل حكيم باشا 
مسلسل حكيم باشا 

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حكيم باشا"، حديث "نوح- أحمد فؤاد سليم"، مع "حكيم- مصطفى شعبان"، واخباره بأن "بحر- محمد نجاتي و سليم- منذر ريحانه" بأنهم سوف يعملوا معه ويقفوا بجانبه في الشغل.

وانتهت الحلقة على طلب "حكيم- مصطفى شعبان" من "غزل- دينا فؤاد" بأن تخدم ولدها فقط ولا تخدم في القصر أو تسمع لأحد غيره، ثم أخذ الولد منها وذهب إلى المقبرة وانتهت الحلقة على ذلك.

مسلسل حكيم باشا 
مسلسل حكيم باشا 

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان دينا فؤاد يارا قاسم حكيم باشا مسلسل حكيم باشا

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مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
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