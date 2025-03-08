20 مارس.. سحور رمضاني ضخم لخريجي جامعة عين شمس

في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التواصل مع خريجيها وتوفير أجواء رمضانية مميزة، تستضيف الجامعة " خان الزعفران" أقوى حفل سحور رمضاني لخريجيها، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس تنظم رابطة خريجي الجامعة الخميس 20 مارس 2025 حفل سحور رمضاني ضخم داخل الحرم الجامعي.

سحور رمضاني ضخم لخريجي جامعة عين شمس

الحفل يعد الأقوى من نوعه، ويشمل برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والثقافية ويحيه كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، بالإضافة الى تخت شرقي وعرض التنورة.

يهدف الحفل إلى جمع الخريجين في أجواء رمضانية مميزة، وتوطيد العلاقات بينهم، وتعزيز التواصل مع الجامعة، حيث تعد هذه الفعالية جزء من استراتيجية الجامعة في الحفاظ على علاقة وطيدة مع خريجيها، الذين يمثلون سفراء لها في مختلف المجالات.

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ندوة "الصيام تربية نفسية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف

وفي إطار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف، وحرصًا على نشر الفكر الوسطي المستنير خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ. وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، نظم قطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط الثقافي بالتعاون مع كلية الإعلام ندوة دينية بعنوان "الصيام تربية نفسية"، لتعريف الطلاب بفضائل الشهر الكريم وأحكام الصيام.



والندوة بإشراف عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب .

افتتحت الدكتورة هبة شاهين عميد الكلية، الندوة بتهنئة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدةً على أهمية اغتنام هذه الأيام المباركة في العبادة والعمل، مشيرةً إلى الأجواء الروحانية الفريدة التي تميز هذا الشهر.

كما استعرضت فضائل الشهر الكريم عبر التاريخ وتزامن معه الفتوحات والانتصارات، مستشهدةً بغزوة بدر وفتح مكة وحرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣ وهنأت الحضور بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ورحبت الدكتورة سلوى سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالحضور، مؤكدةً على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي الديني والفكري للطلاب.

افتتحت الندوة بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، كبير أئمة قراء القاهرة والمقرئ بالإذاعة والتلفزيون.

كما قدم د. محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، محاضرة تناولت فلسفة الصيام كوسيلة لتربية النفس وتزكية الروح، مؤكدًا أن الله فرض الصيام لحكمة سامية، وهو فرصة للمسلم للارتقاء بذاته والالتزام بأوامر الله تعالى.

وأوضح أن شهر رمضان شهر تربية وإخلاص ومراقبة ذاتية، حيث يتعلم المسلم الصبر والتقوى، مستشهدًا بقوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

مشيرًا إلى أن الصيام يُعين المسلم على تطهير النفس من الذنوب والعادات السيئة، والسعي نحو التحلي بالقيم الأخلاقية السامية.

وتم فتح باب الأسئلة أمام الطلاب، وأجاب المحاضرون عن استفساراتهم حول الأحكام الشرعية للصيام وأثره في السلوك الإنساني.

اختُتمت الندوة بأجواء روحانية بأداء الابتهالات والتواشيح الدينية بصوت المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون.