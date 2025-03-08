سرقوا صاحب كافيه .. قرار عاجل بشأن عصابة الشرطة المزيفة بالهرم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا صاحب كافيه بمنطقة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بحضور عبدالله (44 عامًا)، صاحب كافيه، إلى القسم لتحرير محضر، أفاد فيه بأنه أثناء قيادته لسيارته، استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه تحقيق الشخصية، مدّعين أنهم ضباط شرطة، ثم استولوا على سيارته ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

بالبحث والتحري، وفحص كاميرات المراقبة، واستخدام التقنيات الحديثة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم: معتز. ه، وعُثر بحوزته على كارنيه مزور، وسلاح أبيض، و5 تذاكر هيروين، وهشام. ر (30 عامًا)، عاطل عن العمل، وأحمد. ص (40 عامًا)، محامٍ.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، كما اعترف المتهم الأول بحيازته للمخدرات والسلاح الأبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها السابق.