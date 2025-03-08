قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مبادرة حياة كريمة إنجاز تنموي يحقق نقلة نوعية في الريف المصري
تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني لظروف قهرية.. تفاصيل
شوقي علام: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وفق ضوابط الشرع
حسين فهمي عن محمد رمضان: عادل إمام عمره ما قال إنه نامبر 1
كنت هموت نفسي.. ميار الببلاوي تروي تفاصيل مرض نادر أصاب ابنها
وزير الشباب يشارك في فعاليات مبادرة 30 يوم لياقة خلال رمضان
آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 8-3-2025
دعاء الليلة التاسعة من رمضان .. ردده الآن يغفر الذنوب ويفك الكروب
شاهد | جرافيتي مؤيد للقضية الفلسطينية على جدران منتجع ترامب للجولف
مشاهد مخلة .. حسين فهمي يكشف سر صفع مخرج على وجهه
باقي 12 يوما.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2025| وداعا للأجواء الباردة
ضرب لمهنة المحاماة.. علام: لن نسمح بمؤامرة إنشاء نقابة القانونيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميار الببلاوي: ندمت على هذا العمل الفني .. وهذا موقفي من منى زكي

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
محمد القاضي

ردت الفنانة ميار الببلاوي، على سؤال حول الفنانة التي ترى أنها أقوى وأفضل منها في مجال التمثيل، وأجابت بصراحة شديدة: "أنا من عشاق منى زكي، فهي فنانة حتى النخاع، وبدأنا مشوارنا معًا، لكنها موهبة حقيقية وأحترمها كثيرًا".


تابعت الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: فيلم ديسكو ديسكو، فهو العمل الوحيد الذي أشعر بالندم تجاهه."

وعن سؤالها عن المشهد الفني الذي يجعلها تبكي بمجرد مشاهدته، حتى لو لم تكن لها علاقة به، قالت: "هناك مشهد في فيلم أمهات في المنفى يلامس مشاعري بشدة، حيث تظهر الفنانة القديرة أمينة رزق وهي تمسح الأرض في المستشفى. في كل مرة أشاهد هذا المشهد، لا أتمالك دموعي."
 

ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الليمون

بعد ارتفاع سعر الكيلو .. متى تنخفض أسعار الليمون فى مصر؟

هدى المفتي

لابسة بلوزة بـ 33 ألف جنيه.. هدى المفتي تثير الجدل بمشهد مسلسل 80 باكو

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت.. فيديو

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

لو شخص مش بيصلي لكنه بيعمل خير كتير هل تحسب له؟ علي جمعة يرد

مران الأهلي

مفاجأة من الفيفا للأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

اكلات

احذر .. 3 أكلات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

الانتفاخ

انتبه.. 3 أسباب وراء الشعور بالتخمة في رمضان

الالواح الشمسية

ينتج 5000 كيلووات كهرباء .. تفاصيل مشروع الألواح الشمسية الجديد

بالصور

آيس كريم الثعبان .. أغرب واقعة ممكن تشوفها | صور

آيس كريم
آيس كريم
آيس كريم

مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة 8.. مفاجآت نتيجة العلاقات السرية وفساد داخل الجامعة

مسلسل جريمة منتصف الليل
مسلسل جريمة منتصف الليل
مسلسل جريمة منتصف الليل

بانيه بالكنافة .. اعرف طريقة أحدث الافتكاسات الرمضانية

البانيه بالكنافة
البانيه بالكنافة
البانيه بالكنافة

ياسين السقا.. احدث أبناء النجوم المشاركين في دراما رمضان 2025

ياسين أحمد السقا
ياسين أحمد السقا
ياسين أحمد السقا

فيديو

حسن الرداد وايمي سمير غانم

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

مخمد عطيه

ظهورها حرام.. رد محمد عطية على ميمي جمال بعد انتقادها رأيه في المساكنة

سيارات

أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر

حسين فهمي وزوجاته السابقين

بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد