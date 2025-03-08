ميار الببلاوي: ندمت على هذا العمل الفني .. وهذا موقفي من منى زكي

ردت الفنانة ميار الببلاوي، على سؤال حول الفنانة التي ترى أنها أقوى وأفضل منها في مجال التمثيل، وأجابت بصراحة شديدة: "أنا من عشاق منى زكي، فهي فنانة حتى النخاع، وبدأنا مشوارنا معًا، لكنها موهبة حقيقية وأحترمها كثيرًا".



تابعت الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: فيلم ديسكو ديسكو، فهو العمل الوحيد الذي أشعر بالندم تجاهه."

وعن سؤالها عن المشهد الفني الذي يجعلها تبكي بمجرد مشاهدته، حتى لو لم تكن لها علاقة به، قالت: "هناك مشهد في فيلم أمهات في المنفى يلامس مشاعري بشدة، حيث تظهر الفنانة القديرة أمينة رزق وهي تمسح الأرض في المستشفى. في كل مرة أشاهد هذا المشهد، لا أتمالك دموعي."

