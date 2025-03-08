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احترس.. السهر طوال شهر رمضان يعرضك لـ 7 مشاكل صحية خطيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس.. السهر طوال شهر رمضان يعرضك لـ 7 مشاكل صحية خطيرة

السهر طوال الليل
السهر طوال الليل
اسماء محمد

اعتاد عدد كبير من الأشخاص على السهر طوال الليل فى شهر رمضان سواء كرغبة لتناول المزيد من الطعام وانهاء المهام المنزلية أو لحضور الحفلات والسهرات الرمضانية أو مشاهدة الأعمال الدرامية .

 وتحقق هذه العادات متعة وسعادة كبيرة لهؤلاء الأشخاص إذا كانت مؤقتة، ولكن الاستمرار على هذه العادة لمدة طويلة أو تكرارها طوال شهر رمضان يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل صحية خطيرة.


ووفقا لما ذكره موقع “.sleepfoundation” يمكن أن تستمر التأثيرات السلبية لـ السهر طوال الليل لأكثر من أسبوع كما يفعل البعض فى رمضان ما يسبب أضرار صحية عديدة.


إن الحرمان المستمر من النوم، سواء بسبب السهر طوال الليل أحيانًا أو بسبب قلة النوم معظم الليالي مثلما يفعل كثيرون خلال شهر رمضان، يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة إذا استمريت على فعلها طوال الشهر الكريم لذا يجب أخذ قسط كاف من النوم ليلا.

  • صعوبات في العمل أو المدرسة أو في المواقف الاجتماعية 
  • صعوبة التركيز فى المهام اليومية والعمل 
  • صعوبة في التعلم والدراسة بسبب السهر طوال الليل
  • حالة مزاج سيئة بدون سبب واضح 
  • زيادة خطر القلق والاكتئاب بسبب السهر .
  • ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية 
  • زيادة خطر وقوع الحوادث خاصة المرتبطة بالسير والسيارات.
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