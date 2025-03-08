احترس.. السهر طوال شهر رمضان يعرضك لـ 7 مشاكل صحية خطيرة

اعتاد عدد كبير من الأشخاص على السهر طوال الليل فى شهر رمضان سواء كرغبة لتناول المزيد من الطعام وانهاء المهام المنزلية أو لحضور الحفلات والسهرات الرمضانية أو مشاهدة الأعمال الدرامية .

وتحقق هذه العادات متعة وسعادة كبيرة لهؤلاء الأشخاص إذا كانت مؤقتة، ولكن الاستمرار على هذه العادة لمدة طويلة أو تكرارها طوال شهر رمضان يعرض الإنسان للإصابة بمشاكل صحية خطيرة.



ووفقا لما ذكره موقع “.sleepfoundation” يمكن أن تستمر التأثيرات السلبية لـ السهر طوال الليل لأكثر من أسبوع كما يفعل البعض فى رمضان ما يسبب أضرار صحية عديدة.



إن الحرمان المستمر من النوم، سواء بسبب السهر طوال الليل أحيانًا أو بسبب قلة النوم معظم الليالي مثلما يفعل كثيرون خلال شهر رمضان، يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة إذا استمريت على فعلها طوال الشهر الكريم لذا يجب أخذ قسط كاف من النوم ليلا.