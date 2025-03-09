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أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل| أخبار التوك شو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لاقت قبولًا عربيًا وأوروبيًا، مشيرًا إلى أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة إعمار القطاع، يتضمن مراحل زمنية محددة بتمويل ضخم.


حماس: وفد الحركة بالقاهرة بحث الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة
أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن وفد الحركة في القاهرة بحث الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


ضربتني بالقلم | ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مشاجرتها المثيرة مع فنانة مشهورة
كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل مشاجرة شهيرة وقعت على مسرح الريحاني، مؤكدة أنها كانت من الأحداث التي أثرت سلبًا على مسيرتها الفنية.


وزير العمل: تأمين طبي للعمالة غير المنتظمة .. وآليات لضمان وصوله للمستحقين
أعلن محمد جبران، وزير العمل،  إطلاق تأمين طبي شامل للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم هذه الفئة وضمان حصولها على الرعاية الصحية اللازمة.


أحمد الفيشاوي: بحب شيوخ الصوفية وحضرت حلقات الذكر
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن حضوره بعض حلقات الذكر وحبه لشيوخ الصوفية، قائلا: "بحب الشيوخ الصوفية وشوفت مشايخ منهم وبروح بعض حلقات الذكر واحنا عندنا آلاف الحلقات وبحضر الحلقات".


حسين فهمي: قاتل سعاد حسني لم يكن يعرفها.. وهذا سر آخر تواصل بيننا قبل وفاتها
قال الفنان حسين فهمي، إنّه كان على تواصل مع الفنانة الراحلة سعاد حسني في أيامها الأخيرة وكرمها في أحد المهرجانات، قائلا: "قلت لها يا سعاد تعالي، قالت لي مش هقدر آجي، ومكنتش عاوزة الناس تشوفها، لأن شكلها مكنش سعاد حسني اللي كانت الناس تعرفها، وطلبت منها تسجيل كلمة لإذاعتها في المهرجان".


رد فعل محمد كنو بعد مقلب رامز إيلون مصر: أبويا بيحب الأهلى
في حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، وقع محمد كنو لاعب نادي الهلال السعودي، ضحية مقلب رامز إيلون ماسك، تقديم رامز جلال  والمذاع عبر شاشة قناة MBC مصر.


هجهز بنتي من الألف للياء .. مواطن يبكي بعدما منحه محمد رمضان 100 ألف جنيه
قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" .

محمد رمضان أحمد موسى اخبار التوك شو غزة ميار الببلاوي

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