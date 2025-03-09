هشام عباس يحيي أولى سهراته الرمضانية على طريق السويس.. صور

أحيا النجم هشام عباس، أولى سهراته الرمضانية داخل إحدى الخيام بطريق السويس بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.



حضر هشام بصحبة مدير أعماله مصطفي بدوي، وكان في استقبالهما منظمتا الحفل مروة البدري وسارة الغنيمي وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا اغنية "فينه حبيبي فينه"استقبله الجمهور بعاصفه من التصفيق وهتافات الإعجاب.

وأشعل هشام عباس الحفل بوصلة من أغانيه الشهيرة منها "قول عليا مجنون"، "ساعة لقلبك يا جميل" ،"أحلى ما فيكى" ،"عمال يحكيلي عنها" ، "شو في" و" انا اعمل ايه" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

كان ضمن الحضور الإعلامية هبة عبد العزيز وأحمد الأشعل، وتخلل الحفل تقديم أحد المعجبين صورة مرسومه لـ هشام عباس وفي ختام الحفل حرص على تهنئة الجميع بشهر رمضان الكريم ووجه كلمة شكر للجميع.