سقوط مروع قبل الإفطار.. سيدة تفارق الحياة أثناء نشر الغسيل في إمبابة

شهدت منطقة إمبابة حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها قبل الإفطار بقليل إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الضحية، البالغة من العمر 60 عامًا، اختل توازنها أثناء نشر الغسيل، مما أدى إلى سقوطها من الطابق الثالث ووفاتها على الفور.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.