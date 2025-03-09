خبير سياسات دولية: مصر بذلت جهدًا كبيرا في خطة إعادة إعمار غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن خطة إعادة إعمار غزة، تم قبولها لوضوحها وقدرتها لتتحدث عن نفسها لأن كان هناك جهدّا مبذولاً من قبل مصر لإعدادها وتقديمها للمجتمع الدولي والعربي وتم قبولها من قبل الإتحاد الأوروبي.



أوضح سنجر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن هناك تصريحًا من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا بقبول خُطة إعادة إعمار غزة، موضحا أن قبول إسرائيل أو رفضها هي ليست معنية بالأمر لأنها هي الظالمة البائسة الباطشة، لأنها هي من تسببت في كافة الدمار الذي لحق بقطاع غزة.



تابع خبير السياسات الدولية أن الولايات المتحدة بدأت في تقديم أفكار إجابية بماتضمنته خُطة إعادة إعمار غزة من قبولتها على التنفيذ، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي في إجتماع جدة يعد نقلة مرتبة لهندسة السياسة الخارجية.



