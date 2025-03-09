صحافة عالمية.. عائلات الأسرى تهاجم نتنياهو وتطالبه بالإفراج عن الأسرى عبر الاتفاق مع حماس.. واستياء إسرائيلي من لقاء أمريكي حمساوي

شقيق أسير إسرائيلي: نطالب الحكومة بتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة

منسق شؤون أسرى سابق: غضب إسرائيلي واضح من المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس

مسؤول إسرائيلي: لا تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.. ووفد الإحتلال سيتوجه إلى الدوحة بدون ديرمير

فرنسا تعمل على زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا.. مساعدات عسكرية بــ 195 مليون يورو

خبراء : تفكيك ترامب جهاز العمل الفيدرالي يصب بمصلحة روسيا

تناولت الصحف ووسائل الإعلام الدولية موضوعات متفرقة حول غزة ومطالية عوائل الأسرى الإسرالائيليين بعودة ذويهم كلهم وإن الوقت حان منذ زمن لذلك ويجب على نتنياهو ألا يعطل ذلك، فيما تناولت الصحف موضوعات أوكرانيا ودولية متفرقة.

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن والد جندي أسير بغزة استياءه من حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ذاكرة إنه يواصل تعريض حياة الأسرى للخطر.

ذكرت الإذاعة العبرية ناقلة عن والد الأسير بغزة، بأنه "|إذا لم يعد ابني فستعلم كل أم ترسل ابنها للجيش أنه لن يعود إذا أسر"، مشيرًا بذلك إلى عمل نتنياهو على التضحية برجاله لأجل منصبه.

وقف الحرب والمفاوضات

وقال شقيق أسير إسرائيلي في غزة:" نطالب الحكومة بتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة".

فيما قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان بأن الحكومة أهدرت مليارات الدولارات على مقربين بدلا من الاستثمار في الأمن وهو ما أدى إلى النتائج الحالية.

فيما قالت صحيفة معاريف العبرية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأنه لا تقدم في مفاوضات صفقة التبادل للأسرى بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة التي أوقفت إلى الآن حرب الإبادة.

وذكرت صحيفة معاريف نقلًا عن مسؤول إسرائيلي:" أرسلنا وفد تفاوض للدوحة لمنح واشنطن والوسطاء فرصة لاستمرار وقف إطلاق النار بشكل مؤقت".

واتهم المسئوول الصهيوني حماس بمسئولية التعطيل، زاعمًا بأنهم يرفضون كل المقترحات بما فيها مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمرحلة الثانية وفقا لشروطنا.

وزعم المسؤول الإسرائيلي إن حماس تصر على البقاء بغزة وتطالب بانسحاب من القطاع وبعدم العودة للحرب وهذا لن يحدث، مشيرًا إلى إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيحاول سد الفجوات وسيواصل التمسك بمقترح ويتكوف.

فيما أشار إلى إن الكابينيت يبحث مواصلة فرض ضغوط على حماس بينها وقف إدخال الماء والكهرباء للقطاع.

خلال ذلك ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي قوله بأنه من المتوقع أن يبقى أعضاء الوفد الإسرائيلي في قطر ليومين تقريبًا وإن خطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل ستكون نقطة البداية للمحادثات.

وذكرت يسرائيل هيوم إنه من المتوقع أن تبدي إسرائيل مرونة إذا تطورت المحادثات بشكل إيجابي فوقف إطلاق النار الحالي يسمح لحماس باستعادة قوتها ما يجعل القضاء عليها صعبا، كما إن الهدوء الحالي مهم لإسرائيل التي تستعد لتعزيز قوتها العسكرية وبناء خطط جديدة للحرب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى الدوحة يعتبر طاقم تقني ولن يضم رئيس الوفد الوزير رون ديرمير.

في موضوع آخر لصحيفة معاريف العبرية، كشف منسق شؤون الأسرى السابق بالشاباك عن استياء إسرائيلي واضح من المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس.

وذكرن منسق شؤون الأسرى السابق: "علينا السعي لإعادة الأسرى الأحياء دفعة واحدة".

وفي إطار الأزمة الأوكرانية، قالت صحيفة لاتريبيون، إن فرنسا تعمل على زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، حيث نقلت ما قاله وزير الجيوش الفرنسية من إنهم سيقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 195 مليون يورو.

وذكر وزير الجيوش الفرنسية لصحيفة لاتريبيون بأن "مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا تشمل قذائف مدفعية وقنابل هامر"، مشيرًا إلى إن روسيا تستهدف ديمقراطيتنا واقتصادنا والانتخابات الرئاسية المقبلة قد تكون عرضة لتلاعب روسي واسع النطاق.

ندم أوروبي

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر إنه بعد وقف واشنطن دعم أوكرانيا عبرت دول أوروبية عن استيائها وإنها نادمة على اعتمادها لعقود على أسلحة أمريكية.

ذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصادرها بأن أجزاء من أسطول أوروبا الجوي للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة يعتمد على تعاون واشنطن.

وذكر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إن اعتماد أوروبا على واشنطن في المعدات العسكرية ارتفع مؤخرا.

حول علاقات ترامب وبوتين، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقلة عن دبلوماسيين تحدثوا إليها بأن خطة إدارة ترامب تتمثل في إعادة العلاقات مع موسكو لفتح المجال أمام عمليات تجسس أكثر تعقيدًا.

وذكروا لنيويورك تايمز بأنه من المرجح أن ترسل موسكو جواسيس بغطاء دبلوماسي لاستعادة قدراتها التجسسية في أمريكا.

بينما أشار خبراء آخرون في مجال الأمن لنيويورك تايمز بأن ما قام به ترامب وعمله على تفكيك جهاز العمل الفيدرالي الأمريكي قد يصب في مصلحة روسيا.

الداخلية الأمريكية تجري اختبارات كشف كذب

داخليًا في أمريكا، كشفت مصادر لشبكة إن بي سي الأمريكية، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري اختبارات كشف كذب لموظفيها لمعرفة مسربي معلومات بشأن الهجرة وذلك بعدما تم افتضاح أمر معلومات حول القضية.

وتشن أمريكا حملة على المهاجرين وطالبي دخول الولايات المتحدة متبعة أساليب قاسية.

وذكرت إن بي سي الإخبارية، إن وزيرة الأمن الداخلي تحمل التسريبات عن المدن المرشحة لعمليات التفتيش مسؤولية محدودية عدد المعتقلين.