اتحاد العمال: الاحتفال بيوم الشهيد تذكرة بتضحيات أبناء الوطن البواسل

بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

كما بعث رئيس اتحاد العمال، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال الجيش والشرطة الأوفياء.

الاحتفال بـ يوم الشهيد

جاء بالبرقية أن “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وباسم عمال مصر وسواعدها البناءة، يتقدم بكل مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة يوم الشهيد، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، ورجال الشرطة البواسل بأسمى آيات التقدير والاحترام”.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاحتفال بيوم الشهيد هو تقدير واعتراف بالتضحيات التي قدمها أبناء مصر البواسل في شتي ميادين الفداء ممن ضحوا بأرواحهم من أجل نصرة وعزة وكرامة هذا الوطن.

وقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لأهالي الشهداء ممن قدموا أرواح أبنائهم الطاهرة دفاعاً عن أرض الوطن وصوناً لكرامته وترسيخاً لدعائم أمنه واستقراره.

ولفت الاتحاد العام إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هو تذكرة بأبناء الوطن الأنقياء ممن سطروا بدمائهم صفحات خالدة في سجل المجد وستظل باقية تستلهم منها الأجيال القادمة معاني العطاء والإيثار.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في 9 مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وجاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة، فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.