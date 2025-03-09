الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 95%

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة حققت نسبة إنجاز غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث بلغت 95%، مما يجعلها في صدارة محافظات الجمهورية من حيث معدلات التنفيذ. وأوضح المحافظ أن عددًا كبيرًا من المشروعات تم استلامها ودخلت الخدمة بالفعل، فيما يجري العمل على الانتهاء من المشروعات المتبقية في أقرب وقت ممكن، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجندي :الدولة المصرية تبذل جهودًا استثنائية لتنفيذ المبادرة

وأشار الجندي إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا استثنائية لتنفيذ المبادرة وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الموسعة بقرى زفتى، التي قام بها محافظ الغربية للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من إزالة أي معوقات قد تعرقل استكمال الأعمال.

بدأت الجولة بتفقد حديقة نهطاي العامة، التي تم إنشاؤها بنظام الري الحديث، لتكون متنفسًا للأهالي ومكانًا يوفر بيئة ترفيهية مناسبة، وفق أحدث المعايير. كما تفقد المحافظ موقف سيارات الأجرة بنهطاي، الذي تم إنشاؤه بتصميم نموذجي وحديث، ليحل محل المواقف العشوائية القديمة، ويسهم في تنظيم حركة النقل، وإضفاء مظهر جمالي على القرية، بما يعكس التطور الحضاري الذي تشهده زفتى ضمن المبادرة الرئاسية.

واستكمالًا للجولة، تفقد المحافظ السوق النموذجي بنهطاي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على التصدي لظاهرة الأسواق العشوائية من خلال إنشاء أسواق نموذجية منظمة، تتيح للباعة الجائلين العمل في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا، مما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد المحافظ على أهمية هذه الأسواق في تحقيق نقلة نوعية في التجارة الداخلية، وتحسين معيشة التجار والمواطنين على حد سواء، من خلال توفير أسواق متكاملة تلبي كافة احتياجات السكان.

محافظ الغربية يتفقد عدد من مؤسسات مبادرة حياة كريمة بقرية نهطاي

كما شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها في قطاع الصحة والمرافق الأساسية، حيث تفقد المحافظ مركز طب الأسرة بنهطاي، الذي يقدم خدمات طبية متكاملة للأهالي، وفق أحدث النظم العلاجية، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي بنهطاي، التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة مرضى الفشل الكلوي. كما تفقد وحدة الإسعاف بنهطاي، التي تعزز قدرات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمواطنين.

في قطاع المياه والصرف الصحي، تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بنهطاي، التي ستساهم في توفير مياه نظيفة للمواطنين، وفق أحدث المعايير الصحية، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي، التي تعد من المشروعات الحيوية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات . كما تفقد وحدة حديد ومنجنيز سندبسط، التي تعمل على تنقية المياه وتحسين جودتها بما يتوافق مع المواصفات القياسية، ووحدة معالجة صرف زفتى، التي تأتي في إطار تطوير خدمات الصرف الصحي وضمان الحفاظ على البيئة.

الجندي :الدولة لن تتهاون في إنجاز المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن جميع المشروعات الجاري تنفيذها تحظى بمتابعة دورية ومستمرة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في إنجاز المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين. كما شدد المحافظ على أن “حياة كريمة” ليست مجرد مشروعات بنية تحتية، بل هي رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على توفير حياة أفضل لكل مواطن مصري، من خلال مشروعات جادة وملموسة على أرض الواقع.