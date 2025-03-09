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بالأسماء.. غياب 12 لاعبًا عن الأهلي أمام الزمالك في الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء.. غياب 12 لاعبًا عن الأهلي أمام الزمالك في الدوري

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ومن المنتظر أن يدخل فريق الأهلي في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري.

كانت أخر مباراة قد جمعت بين الفريقين، في الدور الأول من بطولة الدوري هذا الموسم، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

أحرز الهدفين المغربيان أشرف بن شرقي ومحمود بنتايج لاعبا الأهلي والزمالك على الترتيب.

ويسعى فريق الأهلي للمحافظة على لقب الدوري - الذي توّج به الموسم الماضي- بعد منافسة شرسة أمام بيراميدز.

ويحاول فريق الأهلي تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة في بطولة الدوري من أجل ضمان الحفاظ على لقب بطولة الدوري.

ويُعاني فريق الأهلي من العديد من الإصابات التي ضربت القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة يأتي على رأسها محمد مجدي أفشة، الذي سجل هدف قاتل أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ سنوات.

ويغيب عن فريق الأهلي في لقاء القمة 12 لاعبًا بسبب الإصابة وعدم الجاهزية والاستبعاد الفني.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، استبعاد كل من عمر الساعي وحمزة عبد الكريم ومصطفى مخلوف وسمير محمد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.

فيما يغيب عن مباراة القمة بسبب الإصابة كل من علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ورضا سليم.

كما يغيب كل من  ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة لعدم الجاهزية الفنية.

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يأتي فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة. 

الدوري المصري الزمالك أشرف بن شرقي الأهلي محمود بنتايج

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