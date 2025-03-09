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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها
المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها
الديب أبوعلي

تسبب خبر وفاة المهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان، مديرة وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، أمين شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين، ووالدتها، في حادثة بالمملكة العربية السعودية، بعد أدائهم مناسك العمرة، إضافة إلى إصابة شقيقها ودخوله المستشفى، في حالة من الحزن بين جموع المهندسين.

وفاة المهندسة فاطمة عبد الحليم

وكان آخر ما كتبته المهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل رحيلها، هو دعاء تحمد الله فيه على فضله ونعمه، قائلة: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أكرمتنا من النعم والعطايا".

 من جانبها تقدمت نقابة المهندسين المصرية برئاسة طارق النبراوي، ومجلسها الأعلى، ورؤساء النقابات الفرعية، ورؤساء الشعب الهندسية، بخالص العزاء لأسرة وأصدقاء وزملاء المهندسة فاطمة عبد الحليم.

فيما نعاها عدد كبير من زملائها المهندسين وأعضاء شعبة عمارة، إضافة إلى من عملوا معها أو مع زوج شقيقتها أو زوجها الكيميائي محمود إبراهيم، ومن بينهم المهندسة الشابة غادة عماد عضو نقابة المهندسين، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم حسن الخاتمة، توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة والصديقة المهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مديرة وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط وأمين شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين ووالدتها في حادث سير بعد أداء مناسك العمرة بمكة المكرمة”.

وأضافت "عماد" في منشور لها على “فيسبوك”: "البقاء والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يغفرلهم ويرحمهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان".

واختتمت: "أشهد أنها كانت من أجمل وأنظف وأجدع الشخصيات اللي ممكن الإنسان يعرفها في حياته، خسارة كبيرة وحسبنا أنها رحلت بعد أداء مناسك عمرة رمضان بصحبة غاليتها والدتها، ربنا يجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله".

كما نعاها المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، والعاملون، داعين المولى عز وجل بأن يغفر لها ولوالدتها السيدة حكيمة أحمد حسين.

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