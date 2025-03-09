محافظ طرطوس: عودة تدريجية للحياة العامة ونسعى لبسط الأمن

نقلت وكالة الأنباء السورية عن محافظ طرطوس أن العودة التدريجية للحياة العامة بدأت بالمحافظة وطمئن السوريين بأنهم سيسعون دوما لحمايتهم وبسط الأمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قالت وكالة الأنباء السورية إن القوات الأمنية أبطلت هجومًا للمسلحين على شركة سادكوب للبترول باللاذقية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أكدت وكالة الأنباء السورية أن قوات الأمن العام تمكنت من ضبط سيارة تحمل أسلحة وذخائر في محافظة اللاذقية.

وتابع مصدر أمني أن السيارة كانت تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في محاولة تهريب هذه المواد.



وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع،الأحد، أن التطورات الأخيرة في البلاد كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وذلك في أول تعليق رسمي له منذ اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري.

وفي كلمة ألقاها بعد صلاة الفجر في مسجد الأكرم بحي المزة، قال الشرع: "قادرون على العيش سويا في سوريا قدر المستطاع، وطالما أن الثورة خرجت من المساجد، فلا خوف على سوريا".

وأوضح أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحديات التي تواجه البلاد، مطمئنًا السوريين بأن "سوريا تتمتع بمقومات البقاء".