أنقذ نفسك بسرعة.. متى يتم سحب شقق الإسكان الإجتماعي من أصحابها؟

يبحث الكثير من مستفيدي شقق الإسكان الإجتماعي عن الحالات والمخالفات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان وتتسبب في سحب شقق الإسكان الإجتماعي من المستفيد لتنبيه المواطنين بضرورة الالتزام بالشروط والقواعد لعدم التعرض لأي مخالفة تسبب سحب الشقة فوراً.

متى يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي؟

أصدر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن عددا من القرارات الهامة التي تحذر من بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين في كافة المناطق.

أسباب سحب شقق الإسكان الإجتماعي

هناك 8 حالات يقع فيها سحب شقق الإسكان الإجتماعي، بقرار رسمي من الوزارة وإدارة صندوق الإسكان، ونستعرضها معكم في السطور التالية ..

يلغى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التعاقد في حالة عدم استلام المستحق للشقة في الموعد المحدد

عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة، حيث يتم سحب الشقة في حالة تراكم نحو قسطين على التوالي

في حالة التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية

في حالة تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يتم الإخلاء الفوري

التأخر في التعاقد بعد التخصيص، فعدم الالتزام بالمواعيد المحددة يكون سببا كافيا بإلغاء التخصيص

قديم مستندات مزورة أثناء التقديم على الشقة، حيث يتم سحب الشقة فورا دون استثناء، بالإضافة إلى تعرض المزور للمساءلة القانونية

في حالة استخدامها في أنشطة غير سكنية مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري وهو أمر مرفوض تماما

ما هي حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي؟