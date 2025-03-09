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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر صورة جمعتهما.. نهاية مأساوية للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها بالسعودية

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما
المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما
الديب أبوعلي

تسببت وفاة المهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان، مديرة وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، أمين شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين، ووالدتها السيدة حكيمة أحمد حسين، عقب أداء مناسك عمرة رمضان بالسعودية، إضافة إلى إصابة شقيقها محمد سلطان، ودخوله المستشفى، بحالة كبيرة من الحزن بين جموع المهندسين.

وفاة المهندسة فاطمة سلطان 

وتعرضت المهندسة فاطمة سلطان، ووالدتها حكيمة، وشقيقها محمد، لحادث مروع عقب أداء مناسك عمرة رمضان بالأراضي المقدسة، نتج عنه وفاتها ووالدتها، فيما لا يزال شقيقها يلقى الرعاية بالعناية المركزة في السعودية.

وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على صورة تجمع المهندسة فاطمة سلطان، ووالدتها السيدة حكيمة حسين، قام بنشرها المصور الفوتوغرافي، أحمد مصطفى، زوج الدكتورة أسماء سلطان، شقيقة المهندسة فاطمة.

فيما تحولت صفحات نقابات المهندسين العامة والفرعية، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية والشعب الهندسية إلى سرادقات عزاء،  حزنا على وفاة المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها، في حادث بعد أداء مناسك المملكة العربية السعودية.

ونعى عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية زمليتهم، قائلبن: “نشهد أنها كانت من المحسنين والمبشرين بالخير والكريمة الراقية، فاكرمها بكرمك وجودك يا الله”.

وأضافوا: "كانت من أجمل وأجدع الشخصيات إللي ممكن الإنسان يتعامل معاها، خسارة كبيرة، وحسبنا أنها رحلت بعد أداء مناسك عمرة رمضان بصحبة غاليتها والدتها، ربنا يجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله".

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