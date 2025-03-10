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حملات مسائية لردع المخالفين.. رفع 1600 حالة أشغال للمقاهي بحدائق الأهرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مسائية لردع المخالفين.. رفع 1600 حالة أشغال للمقاهي بحدائق الأهرام

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة المسائية التي نفذها قطاع حدائق الاهرام والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .
وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها مساء اليوم بمناطق البوابة الثانية القديمة والبوابة الاولي بمنطقة ٢ أ عن رفع ١٦٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالإضافة الى غلق عدداً من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.
كما شهدت الحملة إزالة لعدد من الإعلانات الغير مرخصة الي جانب المرور علي منشآت مخالفة للتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم .
وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين . 
شهدت الحملات متابعه المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.

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