الهلال الأحمر بشمال سيناء: نعمل بشكل تواصل لتمرير المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

أكد الدكتور خالد زايد، مدير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن يعمل بشكل متواصل، خاصة خلال شهر رمضان، لتمرير المساعدات للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الطائرات والسفن.

وقال خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”: "نعمل على تلقي المصابين والجرحى من خلال معبر رفح، ويتم تقديم الدعم النفسي لهم وتوصيلهم للمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية".



وتابع أنه على الرغم من صعوبة إيصال المساعدات بسبب الطرق المدمرة؛ إلا أن الدولة تبذل كل ما يلزم لإيصال المساعدات، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين كافة المؤسسات المصرية والفلسطينية لضمان ترتيب أولويات دخول المساعدات .