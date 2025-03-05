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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهلال الأحمر بالبحر الأحمر يواصل التجهيز لقافلة المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يواصل متطوعو الهلال الأحمر بالبحر الأحمر التجهيز لأكبر قافلة إنسانية لمساعدة أهالينا بغزة، حيث يتم اليوم وعلى مدار اليوم الثالث استمرار مشاركة متطوعى جمعية الهلال الأحمر فرع البحر الأحمر فى التجهيزات والاستعدادات الجادة لتجهيز القافلة الإنسانية لمساعدة أهالينا بغزة تحت رعايه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على توجيهات كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتعليمات خالد أحمد سيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع البحر الأحمر، وتحت إشراف القائد أحمد محمد عبد الباسط، رئيس لجنة الإغاثة، والقائد هشام خفاجة.

وقال أحمد عبد الباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر، إن فريق متطوعى الهلال الأحمر فرع البحر الأحمر يجسد أكبر ملحمة إنسانية فى تجهيزات القافلة الإنسانية لمساعدة أهالينا بغزة بمنطقة المدينة الصناعية بالغردقة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن تنظيم قافلة مساعدات لأهالي غزة وعقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث استعدادات تجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية لضمان سرعة وفعالية إيصال المساعدات.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التنمية المحلية، في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم غزة، حيث يتم التنسيق بين مختلف المحافظات لضمان تنظيم قوافل مساعدات متكاملة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، بما يعكس التضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين.

الغردقة مرسى علم البحر الاحمر الهلال الاحمر مساعادات

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