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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة 9 عقبال عندكوا: إصابة حسن الرداد بصدمة بسبب إيمي سمير غانم

عقبال عندكوا
عقبال عندكوا
شروق سلامة

انطلقت الحلقة 9 من مسلسل “عقبال عندكوا” بزواج رانيا (إيمي سمير غانم) من كيلاني (حسن الرداد)، المعروف ببخله الشديد، حيث أقام حفل زفافه داخل عزاء جدة العروس لتوفير النفقات، وسرعان ما نشب خلاف بينهما بعد أن اكتشف كيلاني أن رانيا خدعته واشترت فستان الزفاف بمبلغ 10 آلاف جنيه، ليجبرها على إرجاعه في الليلة ذاتها.

وبعد مرور عشر سنوات، ينسى كيلاني مفتاح غرفته التي تحتوي على مكتبة ورثها عن جده، لتكتشف زوجته كنزًا من الأموال مخبأً بين الكتب، وبدون علمه، تقوم ببيع المكتبة لتاجر “الروبابيكيا” مقابل 1500 جنيه، ما يصيبه بصدمة تؤدي إلى إصابته بالشلل، بينما تعيش هى في حياة الرفاهيه.

قصة المسلسل 

المسلسل يعتمد على أسلوب الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث تدور القصة الرئيسية حول استعداد سها وفادي للزواج، لكنهما يواجهان العديد من المشكلات التي تجعلهما يعيدان النظر في فكرة الزواج. وخلال الأحداث، يتم استعراض سبع قصص مختلفة لأزواج انتهت حياتهم الزوجية بالفشل، مما يضع سها وفادي أمام تساؤلات حاسمة قبل اتخاذ قرارهما النهائي.

ابطال العمل 

“عقبال عندكوا” من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.

جدول مواعيد عرض مسلسل عقبال عندكوا:
 

قناة CBC:

يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء والإعادة تكون الساعة  11:00 صباحًا والساعة 1:30 صباحًا.
 

قناة CBC دراما:

يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 7:30 صباحا.

قناة ON:

يعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحًا والإعادة تكون الساعة 8:00 صباحًا.

قناة on دراما: 

يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:00 مساء والإعادة تكون الساعة ال 4:30 صباحًا.

إيمي سمير غانم حسن الرداد عقبال عندكوا

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