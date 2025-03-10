ترامب: علاقتي جيدة مع الرئيس الصيني وألتقي به في المستقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير قلق بشأن المناورات العسكرية المزمعة التي ستجريها روسيا والصين وإيران، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لعقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في المستقبل.

تصريحات ترامب على متن الطائرة الرئاسية

جاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن يوم الأحد، حيث سُئل عما إذا كان يعتزم الاجتماع بالرئيس الصيني في الفترة المقبلة.

فأجاب قائلاً: "نعم، في مرحلة ما سألتقي به. لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج"، مما يعكس استعداده لإعادة فتح قنوات التواصل مع الصين رغم التوترات المستمرة بين البلدين.

مستقبل صفقة بيع "تيك توك"

في سياق آخر، تلقى ترامب سؤالًا بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لبيع منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" قريبًا، فرد قائلًا: "ربما قريبًا. نحن نتعامل مع أربع مجموعات مختلفة، والكثير من الناس يريدون شراء تيك توك، والقرار يعود لي"، ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تدرس الخيارات المتاحة بشأن مصير التطبيق الشهير.

وكان ترامب قد أعرب، في فبراير الماضي، عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين، كما أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يزور الولايات المتحدة في المستقبل.

ويأتي هذا التصريح وسط التوترات المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث تتنافس القوتان العظميان في عدة مجالات، منها التكنولوجيا والتجارة والسياسة العسكرية. ومع ذلك، يبدو أن ترامب يريد الحفاظ على نافذة مفتوحة للحوار مع الصين، رغم تصعيد المواجهة مع بكين في ملفات متعددة.

ترامب يقلل من المناورات

في وقت سابق، قال ترامب إنه غير قلق إطلاقاً بشأن المناورات البحرية المشتركة التي تجريها كل من إيران وروسيا والصين في خليج عمان، مشيراً إلى أن هذه التدريبات لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة.

مناورات لتعزيز الأمن الإقليمي

وتشارك القوات البحرية للدول الثلاث في مناورات عسكرية موسعة تمتد لعدة أيام، حيث انطلقت التدريبات تحت عنوان "الحزام الأمني البحري 2025" قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيران، في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، فإن حفل افتتاح المناورات أقيم في ميناء تشابهار الإيراني، عشية انطلاقها الفعلي. وبينما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إلى أن التدريبات ستبدأ يوم الاثنين، ذكرت وكالة "تسنيم" أنها ستنطلق الثلاثاء.

وأوضحت "تسنيم" أن المناورات ستشهد مشاركة سفن قتالية وداعمة من البحرية الإيرانية، بالإضافة إلى قطع بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب وحدات بحرية صينية وروسية.