مي سليم: الأمومة زي البطارية لما بتتعب بنعضعضها

وجهت الفنانة مي كساب رسالة بشأن الأمومة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي كساب : آلام زي البطارية لما بتتعب مش بنريحها، بنعضعضها عشان تقوم تكمل تاني.

مسابقة مي كساب لجمهورها

وكانت قد انضمت الفنانة مي كساب لجموع الفنانين الذين يقيمون مسابقات لمتابعي حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بجوائز مغرية للترويج لأنفسهم ولأعمالهم.

كتبت مي عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: "يلا بينا، شفت الكل بيعمل مسابقات، قولت مجتش عليا، فقررت أفرّحكم بمسابقة حلوة في رمضان".

وتابعت: "السؤال: إيه أول عمل درامي ليا؟ وأول 5 فائزين هيتعزموا يفطروا معايا في رمضان، هختار الفائزين عشوائي من التعليقات. رمضان كريم عليكم وعلينا يارب".

ورغم خروج مي من الموسم الرمضاني والاكتفاء بالظهور كضيف شرف في مسلسل "المداح"، لكنها رأت أن تشارك في حملة الترويج عن طريق المسابقات التي انتشرت مؤخرا.