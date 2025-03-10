حدث ليلا| بشرى سارة بشأن زيادة التموين خلال ساعات.. أمريكا تتجه لترحيل مؤيدي حماس.. واتحاد الكرة يستقر على اسم حكم قمة الزمالك والأهلي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة

اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتعرض قاعدة بيانات حساسة تضم معلومات أكثر من 100 ألف إسرائيلي يحملون أسلحة للاختراق، ما أدى إلى تسريب هذه البيانات وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جهات معادية.

الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، عن خطة جديدة تستهدف مؤيدي حركة "حماس" داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم، تمهيداً لترحيلهم من البلاد.

كنت برقص بفلوسي.. مصطفى يونس يكشف أسرار أول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي

كشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أسلوبه الصارم في الملعب، موضحًا أنه لم يكن يسمح لأي لاعب بارتكاب الأخطاء أمامه دون أن يعاقبه كرويًا، قائلًا: "اللي كان بيغلط معايا كنت بكسره.. كنت أُجيد إيقاف المنافسين بطريقة احترافية دون أن يحتسب الحكم ضدي أخطاء".

شوبير: هذه هي القصة الحقيقية لإعارة الشيبي وإبراهيم عادل لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة إعارة الشيبي وإبراهيم عادل لاعبا بيراميدز للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اجتماعات مرتقبة في السعودية بين روسيا وأوكرانيا

أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاؤله حيال إمكانية إحراز تقدم في مساعي إنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن اجتماعات مهمة ستعقد قريبًا في المملكة العربية السعودية، وستضم ممثلين عن كل من روسيا وأوكرانيا.

مصري أم أجنبي؟.. اتحاد الكرة يستقر على اسم حكم قمة الزمالك والأهلي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة استقر رسميًا على تعيين حكم مصري لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إصابة 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة قرب مطار في بنسلفانيا

أعلنت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن تحطم طائرة صغيرة كانت تقل 5 أشخاص، الأحد، في ساحة انتظار سيارات بمنطقة سكنية مخصصة لكبار السن جنوب الولاية.

قرار تجميد المنح الدراسية يترك آلاف الباحثين عالقين في أمريكا وخارجها

أثار قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل برامج المنح الدراسية، حالة من القلق بين آلاف الباحثين والطلاب، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وجاء القرار كجزء من مراجعة أوسع للإنفاق الحكومي، لكنه أدى إلى توقف تمويل العديد من البرامج الأكاديمية، مما ترك آلاف المستفيدين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم التعليمي.

الشيف الشربيني: الزواج مش حرام وممكن أعتذر لزوجتي الأولى لو أخطأت

أكد الشيف الشربيني أنه تزوجت مرتين، مشيرا إلى أن زوجتي الأولي مازالت متواجدة، خاصة أن "الزواج مش حرام وممكن اعتذر لزوجتي الأولى لو أخطأت في حقها تحت أي ظروف

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

زيادة التموين 2025 تصدرت محركات البحث المختلفة بعد الإعلان عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يبحث الملايين عن موعد صرف الزيادة الاستثنائية اليت تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 26 فبراير الماضي.