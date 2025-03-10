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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يشرب من البحر.. الحضري يوجه رسالة لمنتقديه

الحضري
الحضري
ميرنا محمود

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة غاضبة لمنتقديه.

ونشر الحضري مقطع فيديو عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرا إلى قمصيه وقميص أحمد حسن  نجم منتخب مصر السابق ،وعلق قائلا: «في ناس مغلولة ومولعة وإحنا في شهر فضيل، وعايز أقولهم من النهاردة معدش في حاجة اسمها أساطير».

وأضاف: «الصقر واحد (قميص) والسد العالي واحد، ودي الألقاب الجديدة والحقيقية، واللي متضايق يشرب من البحر واللي مولع يشرب من البحر».

وكانت قد شهدت الساعات الماضية اشتعال الحرب الكلامية بين الإعلامي أحمد شوبير وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري، بعد تصريحات متبادلة بين الطرفين.

وخلال ظهوره عبر قناة "النهار"، وجه شوبير انتقادات لاذعة للحضري، قائلاً: "الحضري يريد أن يتم ذكر اسمه كأسطورة وكأنه يسعى للحصول على مقام سيدي الأسطورة.. الجميع أكد أنه حارس رائع وحقق أرقامًا غير مسبوقة، لكن لا أعلم ماذا يريد أكثر من ذلك؟!"

وأضاف شوبير: "من الطبيعي أن أكون غير سعيد بهذه التصريحات لأننا زملاء في مركز حراسة المرمى، لكن يبدو أن الحضري هو من يعاني من مشكلة".

ولم يتأخر رد الحضري، حيث نشر عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه شوبير وهو يتحدث بشكل متناقض عن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وعلق الحضري قائلاً: "سبحان الله، بعد ما كان أبو تريكة يُتهم بالمتاجرة، أصبح فجأة شخصًا جيدًا! (أكل العيش) صعب، وكل شيء يتغير مع المصلحة".

وتابع موجهاً حديثه لشوبير: "أقول للموقوف وغيره، أبو تريكة نجم كبير قدّم للكرة المصرية الكثير من الإنجازات والمتعة والبطولات، ولا يحتاج شهادة مهزوزة تتغير حسب المصالح".

وأضاف الحضري رسالته قائلاً: "ربنا يبعد عن أبو تريكة المنافقين والمتلونين ومدّعي الثقافة بمعهد تعاون".

وفي منشور أخير على صفحته الرسمية على فيسبوك، قال الحضري: "بتكلمنى عن الثقافة 
وكانت فين الثقافة وانت مطرود من شغلك وقاعد فى البيت مرة واتنين لمخالفتك القواعد المهنية فى الإعلام ومتعلمتش".

واختتم: “كانت فين الثقافة وأنت بتتوقف لإثارة الفتن والتعصب ومتعظتش، وكانت فين الثقافة وأنت بتهدد رئيس لجنة المسابقات بالرحيل وبتحرض الجماهير على الشغب والتجاوزات ومخوفتش، وكانت فين الثقافة وأنت مثل حى للتلون والتطبيل وتغير المواقف يا مثقف عصرك واوانك”.

الحضري تصريحات الحضري احمد حسن الحضري و احمد حسن

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