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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر يوجه صدمة لشوبير قبل قمة الأهلي والزمالك

كولر
كولر
عمرو الحلواني

استقر مارسيل كولر مدرب فريق الأهلي على عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وكان كولر اعتمد على مصطفى شوبير في حماية عرين الأهلي خلال المباراتين الماضيتين بالدوري إلا أنه فضل عودة الشناوي لحراسة المرمى أمام الزمالك في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المخضرم.

واستأنف الأهلي تدريباته ، استعدادًا لمباراة الزمالك المقررة غدا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، فيما أدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

شوبير الشناوي كولر الأهلي

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