نتائج اليوم الأول لدورة نادي الإعلاميين الرمضانية

انطلقت مساء أمس الأحد ٩ مارس ، الموافق 9 رمضان المبارك، دورة نادي الإعلاميين الرمضانية السابعة والعشرون، تحت رعاية أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام والشركات التابعة.

نتائج مباريات اليوم الأول من الدورة الرمضانية بنادي الإعلاميين:

فوز مدينة الانتاج الإعلامي علي نايل سات ٦/٩ .

فوز قطاع الأمن على تحيا مصر ٤/٥

فوز الإذاعة المصرية على القطاع الاقتصادي ٠/٢ .

وتقام الدورة الرمضانية رقم 27 بنادي الإعلاميين الرياضي، تحت إشراف مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة المحاسب طارق الشرباصي رئيس النادي، وكذلك نائبه وافر مصطفي وأمين الصندوق ضياء درويش وأعضاء مجلس الادارة حسام فتحي ومحمد صبري وفرج الجمل وأحمد عصمت.

تنظم الدورة الرمضانية بنادي الإعلاميين الرياضي، وسط اهتمام كبير من جانب مجلس إدارة النادي بنجاح الدورة، ولزيادة المودة والتواصل بين موظفين الهيئة الوطنية للإعلام والشركات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الشهر الكريم.

ويشارك في الدورة الرمضانية بنادي الإعلاميين الرياضي، فرق كلا من: قطاع الأمانة العامة ومدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات،ونجوم الإعلاميين وقطاع الأمن وقطاع الإذاعة والقطاع الاقتصادي وتحيا مصر والهندسة الإذاعية وقطاع الإنتاج وصوت القاهرة .

ويعمل مجلس إدارة نادي الإعلاميين الرياضي برئاسة المحاسب طارق الشرباصي دائما على توفير كل سبل الراحة والترفية للسادة أعضاء النادي وكذلك توسيع قاعدة ممارسة كل الأنشطة الرياضية التى تساهم في بناء عقل وجسم الإنسان وإقامة الدورات،وتنظيم المنافسات القوية بين كل الأعضاء حرصا من المجلس على رعاية أبناء الإعلاميين ثقافيا ورياضيا واجتماعيا والنهوض بهم في شتى المجالات .