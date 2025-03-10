برلمانية في ذكرى انتصار العاشر من رمضان: نستلهم منها روح العزيمة والتحدي

هنأت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والقوات المسلحة والشعب المصري بذكري انتصار العاشر من رمضان، قائلة إن تلك الذكري ستظل علامة مضيئة في تاريخ المصريين.

و صرحت " نبيه " خلال بيان لها اليوم أن ذكرى العاشر من رمضان نستلهم منها روح العزيمة والصبر والتحدي من أجل رفعة بلدنا، مشيرة إلى أن

هذا الانتصار كان بمثابة عبور بالأمة من الهزيمة والانكسار إلى النصر، كما أنه حطم أسطورة "الجيش الذي لا يُقهَر" ليقن العدو درساً لن ينساه.

و أوضحت عضو البرلمان أن انتصار العاشر من رمضان يعد درسًا خالدًا في الصبر والتخطيط والإصرار على تحقيق الأهداف، وهو ما يجب أن تستلهمه الأجيال الجديدة في مختلف المجالات.



وتابعت قائلة : إن احتفال العاشر من رمضان يتزامن مع الإحتفالات بيوم الشهيد ، ليؤكد معني التضحية والفداء من أجل الوطن، كما أنها تأتي في وقت تمر به القضية الفلسطينية بمنحني خطير ، مؤكدة أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية ومؤسساته برفض التهجير القسري للفلطسينين من أرضهم دفاعاً عن اللقضية الفلسطينية.