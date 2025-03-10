محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى مواطني حي جنوب الإلكترونية

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية والعمل على حلها.

تضمنت الشكوى الأولى تضرر أحد المواطنين من وجود تجمعات قمامة بجوار معهد الغمري بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وعلى الفور، قام حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، والدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة، مع المتابعة المستمرة لمنع تكرار المشكلة.

كما نفّذ حي جنوب الجيزة حملة مكبرة على المحال والباعة الجائلين لضبط مخالفات بيع الألعاب النارية، لما تسببه من إزعاج مستمر بشارع المعهد الديني بمنطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بشن حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع جميع التعديات على نهر الطريق بميدان الجيزة، وإزالة أستاندات المحال من على أرصفة المشاة، لتيسير الحركة المرورية وسير المواطنين، وذلك استجابةً للشكوى المقدمة من سكان شارع سعد زغلول، الذين تضرروا من كثرة إشغالات الباعة والمحلات، إضافةً إلى الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس بالميدان.

كما كلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على سائقي سيارات السرفيس غير الملتزمين بالانتظار داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لقيامهم بإعاقة الحركة المرورية.