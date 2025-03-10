علينا الحذر.. تعليق قوي من فليك قبل مواجهة بنفيكا بأبطال أوروبا

حذر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، لاعبي البلوجرانا من مواجهة بنفيكا، في إطار إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات عبر مؤتمر موتمر صحفي: "الفريق يؤدي بشكل جيد، نحن نركز على المباراة، في لشبونة رأينا أنهم يقومون بانتقالات رائعة وعلينا أن نكون حذرين".



وأضاف: "أرى الفريق في حالة تركيز عالية، تحدثنا هذا الصباح عن كل الأشياء الجيدة التي قاموا بها، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي أن يتمتع الفريق بديناميكية كبيرة".

بنفيكا ضد برشلونة



وتابع: "بنفيكا لديهم فكرة واضحة عن الطريقة التي يريدون اللعب بها، لا أعتقد أنهم سيفاجئوننا بأي شيء غريب".



وواصل: "مباريات هذا الأسبوع تشبه الأسبوع الذي لعبنا فيه ضد بايرن ميونخ وريال مدريد، الآن نلعب ضد بنفيكا ومن المهم أن نفوز نحن في لحظة جيدة للغاية ونأمل أن نستمر على هذا المنوال".



وأكمل: "تشيزني حارس مرمى هادئ ويؤدي عمله بشكل رائع، وليفاندوفسكي قادر على اللعب غدًا، إنه بحالة جيدة الأن".



وعن إمكانية فوز رافينيا بالكرة الذهبية، اختتم: "نعم، من الواضح إنه يلعب بشكل جيد للغاية، بالنسبة لنا، فهو يساعدنا دائمًا بأهداف الجيدة، وظهر ذلك في المباريات الماضية، إنه يتمتع بكل خصائص اللاعب الجيد عندما يهاجم، يمكنك أن ترى مدى براعته، إضافة إلى شدة تركيزه، أنا سعيد لوجوده في فريقنا".